В Башкирии законодательно защитят религиозные символы

«Законопроект призван прекратить практику “затирания” православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов на фотографиях, в СМИ, рекламе и публичном пространстве, — отметил Толкачев. — Подобные действия оскорбляют чувства не только верующих, но и просто культурных людей. Бережное, уважительное отношение к религиозным символам будет способствовать укреплению межконфессионального мира и общественного согласия, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, общих для всех народов республики».