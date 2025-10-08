В Башкирии законодательно защитят религиозные символы

Законопроект вводит запрет на удаление религиозных символов с изображений объектов культурного наследия или религиозного назначения, если они являются их неотъемлемой частью, сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Спикер башкирского парламента считает, что принятие закона позволит укрепить правовые основы для защиты историко-культурного наследия многонационального народа Башкирии.
«Законопроект призван прекратить практику “затирания” православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов на фотографиях, в СМИ, рекламе и публичном пространстве, — отметил Толкачев. — Подобные действия оскорбляют чувства не только верующих, но и просто культурных людей. Бережное, уважительное отношение к религиозным символам будет способствовать укреплению межконфессионального мира и общественного согласия, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, общих для всех народов республики».