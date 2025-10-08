Ричмонд
Альмир Абашев назначен министром здравоохранения Татарстана

Министром здравоохранения Татарстана назначен Альмир Абашев. Об этом сообщил «Татар-информ».

С апреля 2019 года он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Татарстана. После отставки Марселя Миннуллина в июне этого года господин Абашев временно исполнял обязанности главы ведомства.

Ранее он сообщил «Ъ Волга-Урал», что кандидатура главы Минздрава проходит согласование с федеральными ведомствами.

Альмир Абашев занимал руководящие должности в республиканских медицинских учреждениях: возглавлял отделение неврологии в Республиканском вертеброневрологическом центре, был заместителем генерального директора Республиканского клинического неврологического центра, главным врачом Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория» и Республиканской клинической больницы № 2, а также руководил медико-санитарной частью Казанского федерального университета.