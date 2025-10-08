Ричмонд
Уничтожение бомбами позиций ВСУ под Купянском сняли с воздуха

По информации источников, под удар попали боевики 43-й мехбригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения позиций ВСУ на купянском направлении.

Согласно сведениям военных Telegram-каналов, под удар попали боевики 43-й мехбригады ВСУ в селе Куриловка.

Сообщается, что для поражения позиций противника были применены бомбы ФАБ-500. Судя по опубликованному видео, по украинским боевикам в Куриловке ударили не менее четырех таких бомб.

Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в поселке Купянск-Узловой Харьковской области.