Уничтожение бомбами позиций ВСУ под Купянском сняли с воздуха

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения позиций ВСУ на купянском направлении.
Согласно сведениям военных Telegram-каналов, под удар попали боевики 43-й мехбригады ВСУ в селе Куриловка.
Сообщается, что для поражения позиций противника были применены бомбы ФАБ-500. Судя по опубликованному видео, по украинским боевикам в Куриловке ударили не менее четырех таких бомб.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в поселке Купянск-Узловой Харьковской области.