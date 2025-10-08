На выборах в районах Омской области началось досрочное голосование

Со среды, 8 октября 2025 года, началось досрочное голосование за депутатов Советов Знаменского и Омского районов. Избиратели смогут проголосовать в территориальных избирательных комиссиях. Сами выборы назначены на 19 октября 2025 года.
Как сообщили в избирательной комиссии Омской области, правом досрочного голосования могут воспользоваться избиратели, которые в день голосования 19 октября не смогут прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья или иной уважительной причине.
Среди причин перечислены отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей и прочие уважительные причины.
В омском облизбиркоме уточнили, что избранию подлежит 41 депутат: 15 в Знаменском районе и 26 депутатов в Омском районе.
Напомним, 19 октября пройдут основные выборы депутатов советов вновь созданных муниципальных округов Омской области — Знаменского и Омского районов.
Досрочное голосование в территориальных комиссиях продлится по 14 октября. А с 15 октября 2025 года начнется голосование в УИК.