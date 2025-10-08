«Идей нет»: в Европе признали неудобную правду об Украине

Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Газета отмечает, что Франция потребовала, чтобы оружие, которое покупает Киев, было европейским. По данным Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть кредита должна быть использована для «закупок в Европе и с Европой». Глава евродипломатии Кая Каллас заявила 1 октября, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.