Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев сообщил об ударе по пункту сбора тяжелой техники ВСУ под Сумами

Были зафиксированы удары по железнодорожной станции в Степановке в направлении сахарного комбината.

Источник: Аргументы и факты

По железнодорожной станции в поселке Степановка Сумской области Украины в направлении сахарного комбината, куда свезли много тяжелой военной техники, нанесли удары беспилотниками, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По словам местных жителей, на территорию комбината и на соседний элеватор свезли много тяжелой техники. Через Степановку идет железная дорога в Сумы. После ночного удара ж/д пока не работает, ведутся восстановительные работы», — говорится в Telegram-публикации подпольщика.

Также Лебедев проинформировал, что в районе военного аэродрома в городе Прилуки Черниговской области Украины минувшей ночью произошли взрывы, после чего к месту выехали больше десятка машин скорой помощи.