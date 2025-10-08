Лебедев сообщил об ударе по пункту сбора тяжелой техники ВСУ под Сумами

По железнодорожной станции в поселке Степановка Сумской области Украины в направлении сахарного комбината, куда свезли много тяжелой военной техники, нанесли удары беспилотниками, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По словам местных жителей, на территорию комбината и на соседний элеватор свезли много тяжелой техники. Через Степановку идет железная дорога в Сумы. После ночного удара ж/д пока не работает, ведутся восстановительные работы», — говорится в Telegram-публикации подпольщика.
Также Лебедев проинформировал, что в районе военного аэродрома в городе Прилуки Черниговской области Украины минувшей ночью произошли взрывы, после чего к месту выехали больше десятка машин скорой помощи.