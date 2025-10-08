Ричмонд
Трампу второй раз за месяц проведут закрытый брифинг по разведке

Президенту США Дональду Трампу проведут закрытый брифинг о разведке, следует из опубликованного Белым домом расписания.

Источник: Reuters

Брифинг состоится 8 октября в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в Овальном кабинете Белого дома. Встреча будет закрытой для прессы, других подробностей, включая тему, нет. Далее в 15:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп примет участие в круглом столе, темой которого станет движение «Антифа». Его республиканец ранее признал террористической организацией.

Этот разведывательный брифинг для Трампа станет вторым с начала месяца. Детали предыдущего на сайте с расписанием также не указаны.

Ранее, 6 октября, издание Semafor сообщило о работе Украины и США над соглашением о сотрудничестве в сфере технологий беспилотников. Цель — производство вооружений. Так, Киев в случае заключения сделки будет делиться военными разработками с Вашингтоном.

В тот же день Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Украине. Кремль, в свою очередь, предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации», поскольку ракеты могут быть в ядерном исполнении.

Кроме вопроса о конфликте на Украине, в Соединенных Штатах обсуждается тема наркоторговцев, об уничтожении судов которых неоднократно заявлял Трамп. 7 октября CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США подготовила секретное юридическое заключение, оправдывающее нанесение смертельных ударов по «секретному и обширному списку картелей и подозреваемых в наркоторговле».

