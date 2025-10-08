Трампу второй раз за месяц проведут закрытый брифинг по разведке

Брифинг состоится 8 октября в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в Овальном кабинете Белого дома. Встреча будет закрытой для прессы, других подробностей, включая тему, нет. Далее в 15:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп примет участие в круглом столе, темой которого станет движение «Антифа». Его республиканец ранее признал террористической организацией.