Американская разведка хочет проверять сотрудников полиграфом из-за утечек в СМИ

Руководству американских разведывательных ведомств рекомендовано усилить меры по предотвращению несанкционированного распространения информации в средствах массовой информации и ввести выборочную проверку сотрудников и контрактников на детекторе лжи.
Соответствующую инициативу выдвинула директор Национальной разведки США Тулси Габбард, о чем сообщает CBS News. В прошлом месяце ею была распространена внутренняя служебная записка, в которой, по сведениям осведомленных источников, объявляется о регулярных полиграфных проверках в рамках контрразведывательных расследований.
Официальный представитель директора национальной разведки Оливия Коулман в комментарии CBS News заявила, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа зафиксированы многочисленные случаи несанкционированного разглашения секретных сведений, способные подорвать стратегические альянсы и репутацию Соединенных Штатов, а также поставить под угрозу источники и методы сбора разведывательной информации.
Коулман охарактеризовала как «глубоко ироничный» факт утечки в СМИ информации о директиве, призванной предотвращать такие утечки и защищать секретные материалы. По ее словам, это наглядно демонстрирует необходимость предпринимаемых Габбард усилий.
При этом представители разведывательного сообщества уточняют, что документ не устанавливает новые нормативы, а лишь актуализирует действующие процедуры доступа к секретной информации, не предписывая обязательных дополнительных проверок без индивидуального рассмотрения.
В то же время анонимные официальные лица отмечают, что хотя правительство обязано защищать свою информацию, данная директива может ограничить поток даже несекретных сведений, которые общественность имеет право знать.
Критики, включая юриста по вопросам национальной безопасности Брэдли Мосса, предупреждают, что усиление полиграфных проверок способно создать атмосферу страха и привести к оттоку ценных кадров из агентств, несмотря на наличие у Габбард соответствующих полномочий.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что глава Пентагона Пит Хегсет в связи с утечками информации инициировал проверки сотрудников на полиграфе, включая высокопоставленных чиновников, однако Белый дом запретил ему применение детектора лжи.
