Индия хочет нарастить закупки российских С-400, признав их беспрецедентную мощь

MWM: Российские системы ПВО C-400 дали Индии беспрецедентную мощь.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО C-400 дали Индии беспрецедентную мощь. На это обратило внимание издание Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что Индия планирует разместить дополнительные заказы на зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 российского производства.

Решение о дальнейших закупках последовало после высоких оценок работы системы в боевых условиях. Премьер-министр Индии Нарендра Моди особо отметил эффективность комплекса, заявив, что такие платформы, как С-400, предоставили стране «беспрецедентную мощь».

Интерес Индии к дополнительным поставкам систем противовоздушной обороны проявился на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами, отмечает MWM. С 2018 года Вашингтон угрожал ввести экономические санкции против Дели в случае продолжения закупок С-400, однако индийское правительство проигнорировало эти угрозы, что в итоге заставило США отказаться от планов санкционного давления.

Актуальность С-400 возросла после того, как поставленные Индии французские истребители Rafale показали неудовлетворительные результаты в майских боях. В ответ на эти вызовы Министерство обороны Индии рассматривает возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57, чьи возможности могут эффективно дополнять системы ПВО С-400.

В августе 2025 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх заявил, что решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии Нью-Дели с Исламабадом стал российский ЗРК С-400.

