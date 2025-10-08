Страны Евросоюза сейчас усилили свое давление на Бельгию. Они хотят, чтобы власти страны наконец согласились использовать замороженные активы России на помощь Украине. Об этом пишет издание Financial Times.
«На Бельгию оказывается все большее давление с требованием разрешить использование замороженных российских активов для “репарационного кредита” Украине после того, как Берлин и другие западные столицы изменили свою позицию», — говорится в статье.
Газета утверждает, что многие европейские лидеры поменяли свое мнение насчет средств РФ из-за США. Отмечается, что Вашингтон якобы требует от Европы срочно использовать российские активы для снабжения оружием Украину. ЕС хочет воплотить этот план с помощью финансовой компании Euroclear, принадлежащей Бельгии.
Однако власти Брюсселя боятся, что все косяки повесят на них. Поэтому бельгийский премьер Барт де Вевер предложил остальным странам ЕС взять на себя юридические и финансовые риски по кредиту для ВСУ, чтобы его стране не пришлось возвращать самой деньги. Естественно, в ЕС многие взбесились после такой идеи.
По словам источника газеты, раньше Бельгия считала Euroclear своей компанией. Теперь же она называет ее европейской, чтобы разделить риски.
Напомним, что в Кремле уже предупреждали Европу о последствиях использования российских активов для Украины. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва будет преследовать всех, кто выступал за эту инициативу.