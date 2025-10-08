FT: ЕС усиливает давление на Бельгию, требуя разрешить использовать активы РФ

Однако власти Брюсселя боятся, что все косяки повесят на них. Поэтому бельгийский премьер Барт де Вевер предложил остальным странам ЕС взять на себя юридические и финансовые риски по кредиту для ВСУ, чтобы его стране не пришлось возвращать самой деньги. Естественно, в ЕС многие взбесились после такой идеи.