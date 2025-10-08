Ричмонд
На Днепропетровщине заявили о повреждении инфраструктуры из-за взрывов

По информации властей региона, получило повреждение также одно из предприятий.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на среду в Днепропетровской области в результате взрывов получила повреждения инфраструктура, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, повреждение инфраструктуры зафиксировано в Криворожском районе. Чиновник сообщил о возникновении пожаров на поврежденных объектах.

Лысак упомянул также о повреждении одного из предприятий в районе Никополя.

Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью взрывы прогремели, в частности, у одной из подстанций, а также в окрестностях железнодорожной развязки на территории Криворожского района.

Ранее сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате взрывов в городе Прилуки Черниговской области.