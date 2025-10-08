Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что не слышала каких бы то ни было идей относительно предоставления денег Украине.
Единственной идеей, по словам Фредериксен, является компенсация российских активов.
Конфискация российских активов, если союзники Киева предпримут подобный шаг, не останется без ответа, неоднократно заявляли российские политические деятели. Европейский союз и страны «семерки» могут лишиться суммы, достигающей, по меньшей мере, 285 миллиардов долларов. Помощь Киеву также не помешает России добиться целей СВО, подчеркивали политики РФ.
