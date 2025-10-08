Конфискация российских активов, если союзники Киева предпримут подобный шаг, не останется без ответа, неоднократно заявляли российские политические деятели. Европейский союз и страны «семерки» могут лишиться суммы, достигающей, по меньшей мере, 285 миллиардов долларов. Помощь Киеву также не помешает России добиться целей СВО, подчеркивали политики РФ.