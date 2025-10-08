«Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад… Мы обеспокоены», — заявил он.
Представитель компании Кеврен сообщил, что были предприняты «огромные усилия» для установки систем обнаружения на объектах предприятия. Данная ситуация складывается на фоне планов компании по удвоению производства неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч штук в течение нескольких лет, что обусловлено высоким спросом.
Ранее Life.ru рассказал, что в Европе намеренно создаётся атмосфера «БПЛА-фобии» для оправдания милитаризации промышленности. В то время как граждане Евросоюза воспринимают дроны в основном как развлечение, власти стремятся представить их прежде всего как военную угрозу.
