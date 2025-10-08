Ричмонд
В оборонном концерне Thales заявили о роях дронов над заводами в Бельгии

Бельгийское подразделение французского военно-промышленного концерна Thales заявило об увеличении случаев появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над своими производственными площадками. Свою обеспокоенность изданию Politico выразил региональный директор Thales Belgium Ален Кеврен.

Источник: Life.ru

«Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад… Мы обеспокоены», — заявил он.

Представитель компании Кеврен сообщил, что были предприняты «огромные усилия» для установки систем обнаружения на объектах предприятия. Данная ситуация складывается на фоне планов компании по удвоению производства неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч штук в течение нескольких лет, что обусловлено высоким спросом.

Ранее Life.ru рассказал, что в Европе намеренно создаётся атмосфера «БПЛА-фобии» для оправдания милитаризации промышленности. В то время как граждане Евросоюза воспринимают дроны в основном как развлечение, власти стремятся представить их прежде всего как военную угрозу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

