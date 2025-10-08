Ричмонд
В США считают создание перехватчика МиГ-41 нереальным достижением для РФ

Создание Россией перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41 шестого поколения представляется маловероятным из-за ограничительных мер и проблем промышленного характера, утверждает аналитик американского издания National Security Journal Стивен Сильвер.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление заслуженного летчика РФ Владимира Попова о разработке в рамках проекта ПАК ДП нового авиационного комплекса, которым может стать МиГ-41.

По мнению Сильвера, данный самолет, обладающий потенциалом для выхода в ближний космос и достижения скорости 4,3 Маха, едва ли будет реализован, поскольку не преодолеет стадию проектирования. Аналитик полагает, что без необходимого технологического оборудования МиГ-41 останется скорее концепцией, демонстрирующей разрыв между аэрокосмическими амбициями России и ее производственными возможностями.

Обозреватель указывает, что для реализации проекта МиГ-41 российскому авиастроению необходимо первостепенно решить все задачи, связанные с истребителем пятого поколения Су-57.

Ранее польское издание Defence24 обратило внимание на отсутствие поставок новых истребителей Су-30 и Су-57 для Воздушно-космических сил России в 2025 году в связи с выполнением экспортных контрактов.

