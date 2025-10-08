В США считают создание перехватчика МиГ-41 нереальным достижением для РФ

По мнению Сильвера, данный самолет, обладающий потенциалом для выхода в ближний космос и достижения скорости 4,3 Маха, едва ли будет реализован, поскольку не преодолеет стадию проектирования. Аналитик полагает, что без необходимого технологического оборудования МиГ-41 останется скорее концепцией, демонстрирующей разрыв между аэрокосмическими амбициями России и ее производственными возможностями.