«Бельгия три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, как и выгода от ее деятельности. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», — сообщил неназванный дипломат.
Кроме того, другие собеседники газеты указали, что «терпение бельгийских чиновников на исходе» и они могут согласиться на использование российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине.
Напомним, ранее Дмитрий Песков сообщил, что РФ станет защищать свои интересы, использовать весь юридический инструментарий, в случае реализации планов по незаконному отбору российских активов.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше