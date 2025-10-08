Ричмонд
ЕС усилил давление на Бельгию для использования замороженных активов РФ

Дипломаты ЕС считают, что бельгийские чиновники могут согласиться на использование средств РФ.

Источник: Аргументы и факты

На Бельгию и находящуюся в стране площадку Euroclear усиливается давление со стороны Евросоюза для получения разрешения на использование замороженных активов РФ, передает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

«Бельгия три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, как и выгода от ее деятельности. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», — сообщил неназванный дипломат.

Кроме того, другие собеседники газеты указали, что «терпение бельгийских чиновников на исходе» и они могут согласиться на использование российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине.

Напомним, ранее Дмитрий Песков сообщил, что РФ станет защищать свои интересы, использовать весь юридический инструментарий, в случае реализации планов по незаконному отбору российских активов.

