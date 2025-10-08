На премьера Бельгии де Вевера давят из-за российских активов

Бельгийский премьер выступил против предложения Германии о выделении Украине кредита на 140 млрд евро за счёт средств из бельгийского депозитария Euroclear. Де Вевер заявил, что изъятие активов ЦБ создаст опасный прецедент, и потребовал распределить финансовые и юридические риски между всеми странами ЕС.