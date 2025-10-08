Ричмонд
На премьера Бельгии де Вевера давят из-за российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вызвал недовольство европейских лидеров своей позицией по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

Бельгийский премьер выступил против предложения Германии о выделении Украине кредита на 140 млрд евро за счёт средств из бельгийского депозитария Euroclear. Де Вевер заявил, что изъятие активов ЦБ создаст опасный прецедент, и потребовал распределить финансовые и юридические риски между всеми странами ЕС.

Позиция Бельгии подверглась критике в европейских столицах. Странам-партнёрам не понравилось, что Бельгия три года получала налоги от прибыли Euroclear, а теперь хочет разделить риски.

Также лидеры ЕС указали на относительно скромный уровень военной помощи Украине со стороны Бельгии.

