«Хочешь войны — иди сам!» В бундестаге предложили Мерцу и Писториусу вступить в ВСУ

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия более не находится в состоянии мира, но при этом страна пока ещё ни с кем не воюет. Схожую позицию высказал министр обороны ФРГ. Борис Писториус считает, что страна не находится в состоянии войны, но текущая ситуация может быть сравнима с холодной войной.