«Хочешь войны — иди сам!» В бундестаге предложили Мерцу и Писториусу вступить в ВСУ

«Наши солдаты не должны быть отправлены в иностранные военные зоны. Никогда. И прежде всего — не на Украину. Кто хочет конфликта — пусть сам идёт», — сказала Вайдель в бундестаге, добавив, что Мерц и Писториус сами должны участвовать в боевых действиях, если хотят войны.
Кроме того, Вайдель раскритиковала НАТО, назвав альянс инструментом политического давления на входящие в него страны.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия более не находится в состоянии мира, но при этом страна пока ещё ни с кем не воюет. Схожую позицию высказал министр обороны ФРГ. Борис Писториус считает, что страна не находится в состоянии войны, но текущая ситуация может быть сравнима с холодной войной.
