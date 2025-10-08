Появились сообщения об освобождении Новогригоровки под Гуляйполем

В Запорожской области российские подразделения выбили боевиков ВСУ из села Новогригоровка под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.
Официального подтверждения информации о переходе села под контроль российских бойцов нет.
По данным источников, после освобождения Новогригоровки войска РФ продолжили продвижение в западном направлении.
Сообщается о проведении зачистки в Павловке, а также о проникновении российских бойцов в Успеновку.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении запорожского села Нововасилевское. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».