Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и министру обороны Германии Борису Писториусу, желающим продолжать украинский конфликт, необходимо самим вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предложение сделала глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.
Лидер партии АдГ подчеркнула, что немецкие солдаты «никогда» не должны быть отправлены в иностранные военные зоны, а «прежде всего — на Украину».
«Кто хочет конфликта — пусть сам идет. Пусть Фридрих Мерц идет… Если Писториус так хочет конфликта — пусть тоже идет сам», — отметила она.
Кроме того, Вайдель раскритиковала Североатлантический альянс за то, что тот стал инструментом политического давления на ставшие его членами страны.
Напомним, в ФРГ назревает серьезный скандал из-за ВСУ. Беспокойство в Германии вызвало обсуждение отправки войск на Украину. Позицию Мерца не разделяют даже однопартийцы.