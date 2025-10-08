Ричмонд
Мерца и Писториуса предлагают отправить в ВСУ: что вызвало скандал в Германии

Глава АдГ Вайдель предложила Мерцу и Писториусу вступить в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и министру обороны Германии Борису Писториусу, желающим продолжать украинский конфликт, необходимо самим вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предложение сделала глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

Лидер партии АдГ подчеркнула, что немецкие солдаты «никогда» не должны быть отправлены в иностранные военные зоны, а «прежде всего — на Украину».

«Кто хочет конфликта — пусть сам идет. Пусть Фридрих Мерц идет… Если Писториус так хочет конфликта — пусть тоже идет сам», — отметила она.

Кроме того, Вайдель раскритиковала Североатлантический альянс за то, что тот стал инструментом политического давления на ставшие его членами страны.

Напомним, в ФРГ назревает серьезный скандал из-за ВСУ. Беспокойство в Германии вызвало обсуждение отправки войск на Украину. Позицию Мерца не разделяют даже однопартийцы.

