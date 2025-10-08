Bloomberg: перед своей отставкой Лекорню поругался с главой МВД Франции

Многие политики, включая представителей этой политической силы, считают Ле Мэра ответственным за рост дефицита бюджета во Франции, поскольку он семь лет руководил минфином страны. В Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) его назначение на пост министра обороны вызвало недовольство даже у самых ярых сторонников французского президента Эммануэля Макрона.