Bloomberg: перед своей отставкой Лекорню поругался с главой МВД Франции

Себастьян Лекорню незадолго до ухода с поста премьер-министра Франции поругался с главой французского МВД Брюно Ретайо, написало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Их разговор продолжался почти два часа. В процессе перепалки Ретайо обвинил Лекорню в уклонении от ответов на важные вопросы в рамках деятельности правительства и выдвижении расплывчатых инициатив.
Источники утверждают, что глава МВД был разочарован. При этом ситуация обострилась в связи с решением назначить министром обороны Брюно Ле Мэра. Указанный шаг стал неожиданным для партии «Республиканцы», председателем которой является Ретайо.
Многие политики, включая представителей этой политической силы, считают Ле Мэра ответственным за рост дефицита бюджета во Франции, поскольку он семь лет руководил минфином страны. В Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) его назначение на пост министра обороны вызвало недовольство даже у самых ярых сторонников французского президента Эммануэля Макрона.
Оппоненты Ле Мэра назвали это решение «серьезной политической ошибкой». Политики считают, что его возвращение в правительство сигнализирует о продолжении прежнего курса, против чего выступает большинство партий.
Напомним, о решении Лекорню подать прошение об отставке стало известно 6 октября. Он возглавлял правительство Франции с 9 сентября 2025 года. После ухода с поста премьер-министра Лекорню назвал прессе три причины, которые подтолкнули его к такому шагу.