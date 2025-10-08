Военэксперт Степанов назвал соглашение с Кубой ответом РФ на Tomahawk у Киева

Ратификация Госдумой РФ соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой представляет собой своевременный ответ Москвы на угрозы Вашингтона. Как сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, эти действия являются реакцией на поставки крылатых ракет Tomahawk для киевского режима.
Эксперт пояснил, что речь идет о симметричном ответе на возможные поставки американских ракет. Ратифицированное соглашение максимально расширяет военное сотрудничество между странами и позволяет размещать практически любые наступательные системы на территории острова. Для этого необходимо согласование с правительством Республики Куба в рамках двустороннего взаимодействия.
Степанов добавил, что для стабилизации баланса сил и выстраивания паритета было бы оправданно разместить на Кубе современные виды вооружений. В качестве примера он привел оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник». По его мнению, такие меры стали бы адекватным ответом на действия Североатлантического альянса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России соответствующим образом отреагировать на возможную передачу крылатых ракет Tomahawk Украине.
Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что, если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ смогут их уничтожить.