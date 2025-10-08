Военэксперт Степанов назвал соглашение с Кубой ответом РФ на Tomahawk у Киева

Степанов добавил, что для стабилизации баланса сил и выстраивания паритета было бы оправданно разместить на Кубе современные виды вооружений. В качестве примера он привел оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник». По его мнению, такие меры стали бы адекватным ответом на действия Североатлантического альянса.