В Черниговской области Украины горит нефтебаза

В городе Прилуки Черниговской области Украины произошел пожар на нефтебазе. О возгорании сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают пожарные и аварийные службы, которые пытаются локализовать возгорание.
Ранее в среду в этом же регионе было зафиксировано повреждение энергетического объекта в районе города Нежин.
