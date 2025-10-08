Ричмонд
В Черниговской области Украины горит нефтебаза

В городе Прилуки Черниговской области Украины произошел пожар на нефтебазе. О возгорании сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают пожарные и аварийные службы, которые пытаются локализовать возгорание.

Ранее в среду в этом же регионе было зафиксировано повреждение энергетического объекта в районе города Нежин.

Читайте также: «Появилась версия, как дроны ВСУ могли долететь до НПЗ в Тюмени».

