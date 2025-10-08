Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«‎Бесстрашные» отбили контратаку и отбросили спецроту ВСУ под Харьковом

57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ на Харьковском направлении потерпела новое поражение во время попытки спецроты пойти в контратаку и отошла на исходные позиции. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Источник: Life.ru

«В лесу западнее Синельниково воины “Севера” продвинулись на 200 м и зачистили 15 технических зданий. Противник провёл одну контратаку силами спецроты 57-й ОМПБр, успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции», — сообщили российские бойцы с передовой.

Именно эта бригада неделей ранее осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери. Оказалось, что офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Благодаря этому бойцы «Северной» группировки ВС РФ в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра на левобережье Волчанска.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.