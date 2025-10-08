Представительство Корпорации развития Башкирии откроют в Душанбе

Сегодня, 8 октября, в Душанбе состоялась встреча Главы Башкирии Радия Хабирова и министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира.
Радий Хабиров поблагодарил руководство Таджикистана за тёплый приём и высоко оценил стремление к укреплению сотрудничества.
— Мы приехали с большим желанием развивать наше партнёрство. В первую очередь это участие нашей республики в создании Российско-Таджикского индустриального парка. Здесь активное содействие оказывает Корпорация развития Башкортостана, поэтому мы готовы открыть в Душанбе её представительство для эффективной совместной работы, — сказал Глава республики. — Сегодня мы посетим территорию будущего индустриального парка, рассмотрим вопросы привлечения инвесторов, поддержки инфраструктуры, логистики и таможенного оформления. И, конечно, готовы встретиться с представителями ваших промышленных предприятий, которые заинтересованы в реализации новых инициатив.
Шерали Кабир подчеркнул, что таджикская сторона готова предоставить благоприятные условия для российских бизнесменов и инвесторов.
— Официальное подписание соглашения о создании Российско-Таджикского индустриального парка, которое состоится в рамках визита Президента России Владимира Путина, придаст новый импульс развитию торгово-экономических отношений Башкортостана и Таджикистана. Основа этой идеи заключается в том, чтобы производители из регионов России нашли новые рынки в Центральной Азии, — отметил министр. — Кроме технопарка мы заинтересованы в сотрудничестве по другим направлениям. К примеру, предлагаем создать у нас транспортно-логистический центр и организовать необходимые сертификационные мероприятия, чтобы отправлять в Россию качественный товар, в том числе из Пакистана и Индии.
Участники встречи также обсудили вопросы внедрения на промышленных предприятиях новых технологий, в том числе элементов искусственного интеллекта.