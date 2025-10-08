Представительство Корпорации развития Башкирии откроют в Душанбе

— Официальное подписание соглашения о создании Российско-Таджикского индустриального парка, которое состоится в рамках визита Президента России Владимира Путина, придаст новый импульс развитию торгово-экономических отношений Башкортостана и Таджикистана. Основа этой идеи заключается в том, чтобы производители из регионов России нашли новые рынки в Центральной Азии, — отметил министр. — Кроме технопарка мы заинтересованы в сотрудничестве по другим направлениям. К примеру, предлагаем создать у нас транспортно-логистический центр и организовать необходимые сертификационные мероприятия, чтобы отправлять в Россию качественный товар, в том числе из Пакистана и Индии.