Трамп решил не поздравлять Путина с днем рождения: как лидеры РФ и США взаимодействовали раньше

По словам Трампа, он изначально считал урегулирование конфликта на Украине одной из самых простых международных задач, но ситуация оказалась гораздо сложнее. «Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот конфликт будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке», — сказал Трамп, добавив, что продолжает внимательно следить за развитием событий.