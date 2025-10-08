Ричмонд
Лебедев: нанесен удар по полигону артиллерийского училища в Сумском районе

По информации координатора подполья, пораженный объект с 2024 года является укрепрайоном ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области под удар попал полигон Высшего артиллерийского училища, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, удар по расположенному на территории Сумского района полигону был нанесен накануне вечером.

Лебедев отметил, что с прошлого года пораженный объект является укрепрайоном ВСУ.

Информации о потерях противника в результате удара по полигону нет.

Ранее стало известно о поражении тренировочного лагеря украинских боевиков в Черниговской области.