Михаил Мурашко оценил реализацию проекта «Квартал здоровья» в Нижнем Новгороде

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным оценили реализацию проекта «Квартал здоровья». Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в рамках проекта «Квартал здоровья» были объединены детская областная клиническая больница и специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. Королёва.
В детской областной клинической больнице продолжается капитальный ремонт. В частности, был полностью обновлён корпус консультативно-диагностического центра. Поликлиника ежедневно принимает более 600 пациентов.
Министр здравоохранения России и губернатор региона осмотрели стоматологический кабинет, отделение, где оказывают помощь детям с заболеваниями центральной нервной системы, дневной стационар и лабораторию медико-генетических исследований.
Пространство не узнать: светлые коридоры, комфортные кабинеты, самое современное оборудование.
Кроме того, в еще одном обновлённом корпусе детской больницы установили новый аппарат МРТ. На данный момент ремонтируется хирургический корпус — все работы проходят без приостановки приёма пациентов.
В НИИ СККБ имени Б. А. Королева Михаил Мурашко посетил реанимационный отдел и операционный блок.
