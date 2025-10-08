Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Мурашко оценил реализацию проекта «Квартал здоровья» в Нижнем Новгороде

Министр оценил капитальный ремонт в детской областной клинической больнице.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным оценили реализацию проекта «Квартал здоровья». Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, что в рамках проекта «Квартал здоровья» были объединены детская областная клиническая больница и специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. Королёва.

В детской областной клинической больнице продолжается капитальный ремонт. В частности, был полностью обновлён корпус консультативно-диагностического центра. Поликлиника ежедневно принимает более 600 пациентов.

Министр здравоохранения России и губернатор региона осмотрели стоматологический кабинет, отделение, где оказывают помощь детям с заболеваниями центральной нервной системы, дневной стационар и лабораторию медико-генетических исследований.

Пространство не узнать: светлые коридоры, комфортные кабинеты, самое современное оборудование.

отметил Глеб Никитин

Кроме того, в еще одном обновлённом корпусе детской больницы установили новый аппарат МРТ. На данный момент ремонтируется хирургический корпус — все работы проходят без приостановки приёма пациентов.

В НИИ СККБ имени Б. А. Королева Михаил Мурашко посетил реанимационный отдел и операционный блок.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что в Сарове открылась новая детская поликлиника ФМБА России.