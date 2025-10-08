Захарова: Макрон нелепо пытается отвлечь французов от проблем в стране

«Я считаю, что ему следует опасаться собственного народа, к которому он проявляет откровенное неуважение. Он не только пренебрегает здравым смыслом, но и откровенно издевается над своими гражданами. Мы неоднократно говорили об этом, официальные лица делали заявления, эксперты писали статьи. О чем шла речь? О том, что его попытки нелепо и абсурдно переложить ответственность за любые проблемы, будь то полеты дронов, якобы действия хакеров или экономические трудности, выглядят совершенно неадекватно. А его последнее заявление о “теневом флоте” — это просто попытка отвлечь внимание от своих внутренних проблем и найти нелепое оправдание для них», — сказала Мария Захарова.