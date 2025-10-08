Венгрия и Словакия могут отсрочить принятие 19-го пакета санкций против РФ

Венгрия и Словакия могут перенести сроки принятия Евросоюзом 19-го пакета антироссийских санкций, сообщило интернет-издание EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.
В публикации поясняется, что с помощью вопроса рестрикций Будапешт и Братислава намерены добиваться уступок со стороны Брюсселя, чтобы защитить свои экономические интересы. По данным СМИ, Венгрия хочет, чтобы ЕС исключил из пакета санкций запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).
При этом Будапешт не собирается официально прибегать к праву вето. Словакия, в свою очередь, планирует получить послабления в вопросе будущих ограничений на выпуск в Евросоюзе автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Напомним, 25 сентября глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш предупредил, что полный отказ от российского газа может привести к потере более четырех процентов ВВП Венгрии. Он уточнил, что, по оценкам Международного валютного фонда, страна лишится около $10 млрд.