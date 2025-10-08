Венгрия и Словакия могут отсрочить принятие 19-го пакета санкций против РФ

В публикации поясняется, что с помощью вопроса рестрикций Будапешт и Братислава намерены добиваться уступок со стороны Брюсселя, чтобы защитить свои экономические интересы. По данным СМИ, Венгрия хочет, чтобы ЕС исключил из пакета санкций запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).