Ильсур Метшин: «Хотелось бы, чтобы таких инициативных казанцев становилось больше»

В Казани республиканская программа «Наш двор» на 2025 год выполнена на 100%: отремонтированы все запланированные 464 двора. Однако изменения во дворах происходят не только по республиканским программам. Есть дворы, где жители проявляют инициативу и благоустраивают территорию своими силами. Яркий пример такого активизма — благоустроенный двор домов №№ 3, 3а, 5 и 7 по улице Дубравной. Благодаря общим усилиям жильцов здесь появились новые малые архитектурные формы (МАФы), уличная библиотека и даже кинотеатр под открытым небом. Изменения коснулись и спортивных зон: реконструированы детская и футбольная площадки. Благоустроенный двор по приглашению жителей посетил мэр Казани Ильсур Метшин.
Жители совместно с управляющей компанией проделали огромную работу по благоустройству. Здесь все сделано с большой заботой. В этом дворе живут активные и дружные люди, им небезразличны их двор и родной город. Я уже не в первый раз здесь бываю, мы знакомы лично с жителями этих домов. Хотелось бы, чтобы таких инициативных казанцев становилось больше.
Дома №№ 3, 3а, 5 и 7 по улице Дубравной, объединенные общим дворовым пространством, были построены еще в 1980-е годы. Здесь проживают порядка 1,5 тыс. жителей, из них 600 — дети. В программу благоустройства двор не попал. Несмотря на это, общими усилиями и при поддержке управляющей компании «РАН Сервис» жители сумели самостоятельно навести порядок и создать по-настоящему уютную территорию.
«Пару лет назад нам сделали ремонт дома — заменили окна, трубы, и нам захотелось красивую, уютную придомовую территорию», — рассказал старший по дому № 3 по ул. Дубравная Рафаэль Калимуллин.
Еще в 2015 году благодаря решению собственников жилья здесь была благоустроена детская площадка. В этом году на общедомовом собрании жители договорились о проведении дополнительных работ по обновлению придомовой территории.
Благодаря этому здесь появился открытый кинотеатр. Если раньше проекцию направляли на стену подстанции, то теперь оборудована специальная сцена с экраном. Для комфортного просмотра фильмов под открытым небом постелили газон.
Изюминка двора — мастерская «Дружба», она открыта в отремонтированном морском контейнере. Теперь здесь кипит жизнь: проводят мастер-классы для всех возрастов. Дети учатся собирать и расписывать кормушки для птиц, а взрослые осваивают плетение маскировочных сетей для бойцов СВО. Рядом с мастерской обустроена зона отдыха с четырьмя шезлонгами и декоративной подсветкой. Для творчества юных жителей за мастерской установили специальные доски для рисования. Также жители могут воспользоваться уличной библиотекой «Свободные руки».
Концепция оформления, приуроченная к юбилею Победы, объединяет связь времен — от легендарных богатырей до героев — наших современников. Во дворе появились деревянные фигуры Ильи Муромца, солдата Великой Отечественной войны и бойца СВО. Отреставрированы старые арт-объекты — деревянные мотоцикл и танк. Визуальный облик двора дополнила работа приглашенной художницы: она расписала стены подстанции яркими картинками, изобразила играющих детей. Из собранного жителями вторсырья во дворе появились арт-объект «80 лет Победы» и одна из новых скамеек. Кстати, субботники и сбор макулатуры жители устраивают дважды в год.
«Благодаря инициативности жителей работать стало гораздо легче. Без их участия реализовать все задуманное было бы значительно сложнее. Все решения принимаем вместе — через общедомовые собрания, встречи с активными жильцами. Это настоящая совместная инициатива. Когда люди не остаются в стороне, процесс идет быстрее, а результат радует всех», — отметил директор управляющей компании «РАН Сервис» Рустем Абдрашитов.
Жители уже обсуждают следующие идеи по благоустройству двора — в том числе создание мурала на фасаде одного из домов, установку велопарковок и шахматных столиков.
«Создать теплую атмосферу во дворе можно, главное — не быть равнодушным. А еще нужен человек, который готов взять на себя ответственность и повести за собой. У нас такой лидер нашелся — председатель. С его инициативы начались субботники, дворовые праздники, и это объединило людей», — рассказала жительница дома № 3 по ул. Дубравная Елена Бандурина.