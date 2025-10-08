Омский губернатор Хоценко сообщил о возведении новых ФАПов взамен разрушенных паводком

В среду, 8 октября 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Усть-Ишимского района взамен разрушенных паводком.
Отметим, что средства на их возведение выделены федеральным правительством. В свою очередь, уже известно, что новые объекты будут расположены на возвышенности, чтобы избежать риска подтопления в будущем.
«В деревне Эбаргуль, селах Слободчики и Большая Тебендя продолжаем возводить новые ФАПы. Медицинские объекты, которые появятся взамен пострадавших от паводка, устанавливаем на возвышенности. Работы идут по графику. Держим на контроле», — заявил Виталий Хоценко.
Напомним, что по итогам рабочей поездки в Омскую область премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение дополнительно профинансировать систему здравоохранения в регионе. После было подписано распоряжение о выделении Омской области субсидии из федерального бюджета. Средства предназначены на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов именно в Усть-Ишимском районе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.