Омский губернатор Хоценко сообщил о возведении новых ФАПов взамен разрушенных паводком

Напомним, что по итогам рабочей поездки в Омскую область премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение дополнительно профинансировать систему здравоохранения в регионе. После было подписано распоряжение о выделении Омской области субсидии из федерального бюджета. Средства предназначены на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов именно в Усть-Ишимском районе.