Запас за 25 лет: У США нашли более опасное оружие для ВСУ вместо Tomahawk

Трамп ранее заявлял, что рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», но опасался утраты контроля над их применением. При этом Владимир Зеленский продолжает настаивать на поставках, а Владимир Путин предупредил о неизбежных последствиях для США в случае передачи оружия. Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал потенциальный радиус действия «Томагавков» и опубликовал карту возможных целей на территории России. При этом Трамп никогда не предоставлял Киеву официальных гарантий по поставкам, ограничиваясь обсуждением темы и акцентируя внимание на рисках потери контроля над вооружениями.