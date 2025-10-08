Фигуранты раскрыли подробности дела о беспилотниках новосибирского экс-министра Гончарова

Купить китайские БПЛА на момент описываемых событий было нереально: их производитель — компания DJI — ушла с российского рынка, а в самом Китае существовал жёсткий запрет на поставку беспилотников в Россию — вплоть до 25 лет тюрьмы. Обойти все преграды и приобрести необходимую для СВО технику вызвалось лишь ООО «Росэкспресс». С ним и был заключён контракт. За время, пока Минпромторг и «Росэкспресс» согласовывали перечень товаров и подписывали документы, курс юаня серьёзно вырос, что на треть увеличило стоимость контракта. Возникла дилемма: отказаться от закупки или приобрести беспилотников меньше, чем требовалось.