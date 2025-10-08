Фигуранты раскрыли подробности дела о беспилотниках новосибирского экс-министра Гончарова

Сегодня органы следствия представят суду основания для продления меры пресечения двоим бизнесменам, проходящим по громкому уголовному делу, связанному с руководителем Минпромторга Андреем Гончаровым. Правоохранители обвиняют Дмитрия Каледу и Дмитрия Смирнова в мошенничестве при госзакупках на нужды СВО, а судебное заседание должно решить: освободить обвиняемых из-под стражи или оставить их на тюремных нарах, где коммерсанты находятся уже несколько месяцев.
Кратко напомним фабулу уголовного дела, завязка которого относится к декабрю 2024 года. Именно тогда правоохранители арестовали сотрудников регионального Минпромторга Юрия Воробьёва и Наталью Зырянову. Они обвинялись в том, что предоставляли неким бизнесменам информацией о предстоящих закупках, что впоследствии помогло их компании получить выгодные госконтракты на 750 миллионов рублей. Чиновников отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий.
В мае 2025 года под стражу были взяты уже трое: министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров и те самые бизнесмены — руководители ООО «Росэкспресс» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов. Именно их компания закупала в Китае и отправляла в зону проведения СВО товары и технику по шести контрактам с Минпромторгом. Согласно выводам следствия, министр подписал документы, по которым региональный бюджет дважды оплатил поставку одних и тех же китайских беспилотников DJI Matrice, излишне потратив 95 миллионов рублей.
Пока велось следствие, обвиняемым несколько раз продлевали содержание в СИЗО. Адвокаты обвиняемых также не теряли времени даром, и на сегодня в их руках накопилось едва ли не больше козырей, нежели у правоохранителей. Мы решили дать защитникам возможность изложить свои аргументы, а уже каждый из читателей решит для себя, насколько они убедительны.
Купить китайские БПЛА на момент описываемых событий было нереально: их производитель — компания DJI — ушла с российского рынка, а в самом Китае существовал жёсткий запрет на поставку беспилотников в Россию — вплоть до 25 лет тюрьмы. Обойти все преграды и приобрести необходимую для СВО технику вызвалось лишь ООО «Росэкспресс». С ним и был заключён контракт. За время, пока Минпромторг и «Росэкспресс» согласовывали перечень товаров и подписывали документы, курс юаня серьёзно вырос, что на треть увеличило стоимость контракта. Возникла дилемма: отказаться от закупки или приобрести беспилотников меньше, чем требовалось.
Выход нашли в том, чтобы заключить ещё один договор, на 95 миллионов рублей, и всё-таки получить необходимое количество БПЛА. Эта сумма и вменяется в вину бизнесменам как обогащение, полученное мошенническим путём. «Следствием проигнорировано то, что закупки осуществлялись в условиях повышенного спроса на аналогичные товары, в том числе и со стороны стран, недружественных по отношению к России, — считает адвокат Дмитрия Каледы Антон Янченко. — При выполнении критически важных государственных задач в условиях военного времени это допустимо».
Доказывая завышение цен на поставленное оборудование, прокуратура провела экспертизу. По словам защиты Каледы, эксперты почему-то привели среднерыночные цены не на 2022−2023 годы, когда заключались контракты, а по состоянию на ноябрь 2024 года, когда ситуация на рынке стабилизировалась, и стоимость беспилотников DJI Matrice снизилась вдвое — до 750 тысяч рублей.
Чтобы опровергнуть обвинения в незаконном обогащении, сторона защиты заказала независимую бухгалтерскую экспертизу, которая сделала заключение: чистая прибыль после поставки БПЛА составила 69,5 миллионов рублей, из которых 66,5 миллионов «Росэкспресс» направил на нужды СВО по договорам пожертвования.
Весомым аргументом защиты является решение, которое 17 сентября вынес Арбитражный суд Новосибирской области по иску областной прокуратуры к ООО «Росэкспресс» о признании недействительными шести контрактов, которые мы упомянули. Суд отказал истцу в удовлетворении его требований, заключив: «Спорные контракты полностью исполнены, их надлежащее исполнение не опровергается прокуратурой, подтверждается ответчиками, поставленные товары соответствуют предметам закупок». Тем самым, по мнению Антона Акашкина, адвоката Дмитрия Смирнова, решение арбитража (пока не вступившее в законную силу) подтверждает несостоятельность обвинения и правомерность хозяйственной деятельности ООО «Росэкспресс».
Итак, на данный момент органы следствия фактически обвиняют бизнесменов в предательстве интересов государства ради личного обогащения, а их защита предлагает едва ли не наградить обвиняемых, которые в сложнейших условиях с честью выполнили задачу по обеспечению специальной военной операции.
Каледа и Смирнов находятся в СИЗО без малого пять месяцев. Сегодня суд решит, стоит ли продлить им меру пресечения или же смягчить её.
Ранее Сиб.фм писал об аресте министра Андрея Гончарова.