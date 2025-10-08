Российская ПВО якобы испытывает сложности с перехватом беспилотников ВСУ, утверждает журнал The National Interest. Однако дроны не способны изменить ход конфликта в пользу Украины в отличие от американских ракет Tomahawk. Американский Институт изучения войны подсчитал, что в зоне поражения этих ракет окажутся почти 2000 российских военных объектов. В Раде ожидают, что поставки Tomahawk могут занять несколько месяцев. Их передача «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России», заметили в Совфеде РФ.