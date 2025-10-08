Додон заявил, что ЕС готовит Молдову к войне

«Нынешнее руководство ЕС готовит Молдову к войне и смотрит на нашу страну не как на будущего члена Европейского союза, а как на прифронтовую территорию, которую они теоретически смогли бы использовать против своих геополитических оппонентов», — написал политик в своем телеграм-канале.
По его мнению, для этого ЕС нужна в Молдове своя подконтрольная власть в лице Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность». Додон также отметил, что Европа накачивает Молдову военной техникой, чтобы в случае необходимости «поджечь еще одну горячую точку на карте».
Ранее парламент Молдовы утвердил предложенную президентом стратегию национальной безопасности, в которой указывается, что страна, несмотря на закрепленный в Конституции нейтральный статус, будет укреплять сотрудничество в сфере безопасности с НАТО и странами ЕС, а также увеличивать расходы на вооружение. Подобные многомиллионные затраты на оборону в условиях экономического кризиса подверглись критике со стороны всех оппозиционных партий.