Додон заявил, что ЕС готовит Молдову к войне

Ранее парламент Молдовы утвердил предложенную президентом стратегию национальной безопасности, в которой указывается, что страна, несмотря на закрепленный в Конституции нейтральный статус, будет укреплять сотрудничество в сфере безопасности с НАТО и странами ЕС, а также увеличивать расходы на вооружение. Подобные многомиллионные затраты на оборону в условиях экономического кризиса подверглись критике со стороны всех оппозиционных партий.