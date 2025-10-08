Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военная стратегия Молдовы — 2035 одобрена кабмином

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Правительство Молдовы на своем заседании в среду одобрило Военную стратегию страны до 2035 года.

Источник: Sputnik.md

Ключевым элементом новой стратегии является приведение Молдовы «в соответствие со стандартами ЕС в области обороны». Также в проект заложен рост военных расходов.

Каждый раз, когда мы инвестируем в оборону и армию, то слышны истерические крики тех, кто против. Это все они держали армию в плачевном состоянии и беспорядке все эти 10 лет. Наша цель очень четкая — инвестировать в людей, в Нацармию Молдовы.

заявил Речан

В документе подчеркивается, что развитие военных способностей Молдовы будет осуществлено с соблюдением нейтралитета государства и позиции оборонительной политики Молдовы.

В стратегию в частности включена программа технологической модернизации и укрепления оборонительных способностей и приведения их в соответствие с европейскими и международными стандартами. Для этого планируется постепенное увеличение бюджетных ассигнований на оборону, параллельно с организационной и технологической модернизацией Вооруженных сил.

Среди приоритетных направлений выделяются развитие возможностей по воздушному наблюдению и обороне, киберобороне и электронной войне, укрепление сил специальных операций, обучение и логистическая поддержка. В документе также подчеркивается модернизация системы командования, контроля и связи, расширение роли Вооруженных сил в управлении внутренними кризисами и вклад в региональную безопасность.

Ключевым элементом новой стратегии является приведение оборонной сферы Молдовы в соответствие с европейскими стандартами и активное участие в международных миссиях по поддержанию мира под эгидой ООН, ОБСЕ и ЕС.

Ранее Министерство обороны Молдовы объявило о начале работы экспертной группы бундесвера, которая будет оказывать помощь в реализации проектов по модернизации Национальной армии.

Они будут находиться в Кишинёве в течение четырёх лет, на основании положений Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Федеративной Республики Германия, подписанного 15 мая 2025 года в Берлине и ратифицированного Парламентом Законом № 238 от 10 июля 2025 года.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше