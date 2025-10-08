Военная стратегия Молдовы — 2035 одобрена кабмином

Ключевым элементом новой стратегии является приведение Молдовы «в соответствие со стандартами ЕС в области обороны». Также в проект заложен рост военных расходов.
Каждый раз, когда мы инвестируем в оборону и армию, то слышны истерические крики тех, кто против. Это все они держали армию в плачевном состоянии и беспорядке все эти 10 лет. Наша цель очень четкая — инвестировать в людей, в Нацармию Молдовы.
В документе подчеркивается, что развитие военных способностей Молдовы будет осуществлено с соблюдением нейтралитета государства и позиции оборонительной политики Молдовы.
В стратегию в частности включена программа технологической модернизации и укрепления оборонительных способностей и приведения их в соответствие с европейскими и международными стандартами. Для этого планируется постепенное увеличение бюджетных ассигнований на оборону, параллельно с организационной и технологической модернизацией Вооруженных сил.
Среди приоритетных направлений выделяются развитие возможностей по воздушному наблюдению и обороне, киберобороне и электронной войне, укрепление сил специальных операций, обучение и логистическая поддержка. В документе также подчеркивается модернизация системы командования, контроля и связи, расширение роли Вооруженных сил в управлении внутренними кризисами и вклад в региональную безопасность.
Ранее Министерство обороны Молдовы объявило о начале работы экспертной группы бундесвера, которая будет оказывать помощь в реализации проектов по модернизации Национальной армии.
Они будут находиться в Кишинёве в течение четырёх лет, на основании положений Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Федеративной Республики Германия, подписанного 15 мая 2025 года в Берлине и ратифицированного Парламентом Законом № 238 от 10 июля 2025 года.