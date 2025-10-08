Bloomberg рассказал о конфликте Лекорню незадолго до отставки

В статье говорится, что они общались почти два часа. В ходе беседы Ретайо упрекнул Лекорню, что тот уходит от ответов на серьезные вопросы по правительственной программе и зачастую предлагает весьма расплывчатые инициативы.
Хотя Ретайо был разочарован, он все же намеревался сохранить свою должность, пишет «Лента.ру».
«Но ситуация изменилась после того, как Елисейский дворец объявил о назначении Брюно Ле Мэра министром обороны. Это решение застало партию Ретайо врасплох», — отмечает Bloomberg.
Многие политики, в числе которых и консерваторы из партии Ретайо, возлагают ответственность за увеличение дефицита бюджета Франции на Брюно Ле Мэра, который семь лет руководил министерством финансов при Макроне. Назначение Ле Мэра на пост министра обороны вызвало протест даже у сторонников французского президенты. По их мнению, этот шаг продемонстрировал преемственность власти, и игнорирование требование большинства партий о кардинальных изменениях.
6 октября Себастьян Лекорню покинул пост премьер-министра Франции, пробыв на нем менее месяца. По данным источников, его отставка была спровоцирована жесткой критикой его стиля руководства по большей части со стороны правых партий.