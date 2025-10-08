Многие политики, в числе которых и консерваторы из партии Ретайо, возлагают ответственность за увеличение дефицита бюджета Франции на Брюно Ле Мэра, который семь лет руководил министерством финансов при Макроне. Назначение Ле Мэра на пост министра обороны вызвало протест даже у сторонников французского президенты. По их мнению, этот шаг продемонстрировал преемственность власти, и игнорирование требование большинства партий о кардинальных изменениях.