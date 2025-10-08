Президент Узбекистана посетит Душанбе — цель визита

9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут второй Саммит «Центральная Азия — Россия». В ходе заседания главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами.
По итогам саммита планируют принять Итоговое коммюнике и План совместных действий.
10 октября 2025 года в Душанбе во Дворце нации под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится Саммит глав государств СНГ. Ожидается участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Президента Беларуси Александра Лукашенко, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента России Владимира Путина, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Отмечается, что главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки, включая региональную и глобальную безопасность.
Особое внимание уделят дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.
По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.
Также в эти дни Таджикистан с госвизитом посетит Владимир Путин, кроме того, республика примет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.