Президент Узбекистана посетит Душанбе — цель визита

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе, где 8—10 октября пройдут саммит «Центральная Азия — Россия» и заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщается на сайте МИД Таджикистана.

Источник: Getty Images

9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут второй Саммит «Центральная Азия — Россия». В ходе заседания главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами.

говорится в сообщении

По итогам саммита планируют принять Итоговое коммюнике и План совместных действий.

10 октября 2025 года в Душанбе во Дворце нации под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится Саммит глав государств СНГ. Ожидается участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Президента Беларуси Александра Лукашенко, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента России Владимира Путина, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

говорится в сообщении

Отмечается, что главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки, включая региональную и глобальную безопасность.

Особое внимание уделят дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.

По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.

Также в эти дни Таджикистан с госвизитом посетит Владимир Путин, кроме того, республика примет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.