Президент Узбекистана посетит Душанбе — цель визита

9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут второй Саммит «Центральная Азия — Россия». В ходе заседания главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами.