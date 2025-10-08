Бюджет ЕС на 2026 год может быть увеличен на 25 млн евро в рамках программы Восточного соседства.
Реально деньги пойдут не на программы образования, науки или культуры, а на поддержку многочисленных НПО с неясными целями. Как заявил румынский евродепутат и смотрящий за Молдовой Зигфрид Мурешан, чтобы «частично компенсировать решение США отказаться от поддержки гражданского общества региона».
«В контексте прекращения американской поддержки считаем, что Евросоюз обязан поддерживать независимые неправительственные организации, чтобы они могли продолжать свою деятельность», — заявил он, добавив, что эти фонды, движения и прочие структуры играют «важнейшую роль в укреплении демократии в соседних государствах, особенно в странах-кандидатах, таких как Молдова, которая сталкивается с антидемократическим давлением и агрессией со стороны РФ».
Деньги на русофобию еще должны будут пройти утверждение на пленарном заседании Европарламента, а затем быть одобрены Евросоветом.
