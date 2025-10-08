ЕС выделит Молдове миллионы евро: Деньги пойдут не на программы образования, науки или культуры, а на русофобские НПО

«В контексте прекращения американской поддержки считаем, что Евросоюз обязан поддерживать независимые неправительственные организации, чтобы они могли продолжать свою деятельность», — заявил он, добавив, что эти фонды, движения и прочие структуры играют «важнейшую роль в укреплении демократии в соседних государствах, особенно в странах-кандидатах, таких как Молдова, которая сталкивается с антидемократическим давлением и агрессией со стороны РФ».