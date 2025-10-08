В Приангарье утвердили новую региональную программу по снижению бедности

Документ направлен на обеспечение устойчивого роста доходов жителей Приангарья и снижение уровня бедности до 9% к 2030 году, сообщает пресс-служба Правительства региона. Программа является логическим продолжением аналогичного документа, реализованного с 2020 по 2024 год. За этот период среднедушевые доходы населения в регионе увеличились в 1,9 раза при росте инфляции в 1,5 раза, уровень бедности снизился на 6,4 процентных пункта — с 17,9% в 2019 году до 11,5% в 2024-м. В последние годы регион демонстрирует опережающую динамику повышения доходов населения, что позволило перевыполнить целевые показатели, установленные Указом Президента России о национальных целях развития страны. За четыре года в Приангарье из трудной жизненной ситуации вышло более 160 тысяч человек«, — сказал исполняющий обязанности Председателя Правительства Иркутской области Андрей Южаков. В новой программе предусмотрены меры по развитию системы государственной социальной помощи и социальных контрактов, повышению доходов населения, поддержке самозанятости и предпринимательства, а также адаптации малоимущих граждан. Особое внимание уделено адресной поддержке семей с детьми, жителей сельских территорий и моногородов. Среди ожидаемых результатов программы — не только снижение уровня бедности, но и расширение возможностей трудоустройства, вовлечение малоимущих граждан в экономическую активность.»Иркутская область идет с опережением намеченных ориентиров. Уровень бедности в регионе снижается ежегодно, и новая программа позволит сделать работу в этом направлении еще более адресной и эффективной. Главная цель — чтобы доходы жителей росли быстрее инфляции, а каждый человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, мог получить реальную помощь и поддержку", — отметил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков. Программа предусматривает межведомственный подход. В ее реализации в рамках взаимодействия задействованы региональные минтруд, минсоц, минэк и министерство сельского хозяйства.