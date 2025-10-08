Ричмонд
Politico: Пентагон задержит публикацию Стратегии нацобороны из-за шатдауна

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Пентагон отложит публикацию новой редакции Стратегии национальной обороны (СНО) из-за приостановки работы американского правительства (шатдаун), а также критики представителей военного руководства страны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их данным, обнародование отчета, первоначально ожидавшееся в августе, было перенесено на октябрь, поскольку руководство Пентагона обсуждало его детали. Теперь доклад может быть «вообще не опубликован в нынешнем месяце из-за приостановки работы правительства и продолжающихся разногласий по окончательному варианту» документа, говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, США, согласно новой редакции СНО, планируют переориентироваться со сдерживания России и Китая на обеспечение обороны своей континентальной части, а также безопасности в Западном полушарии. В документе приоритет отдается «внутренним и региональным миссиям», а не «противодействию соперникам, таким как Пекин и Москва», отмечало издание.

Предыдущая несекретная версия СНО была опубликована в октябре 2022 года бывшей администрацией США во главе с Джо Байденом. В ней, в частности, говорилось, что Соединенные Штаты будут сдерживать Россию и предпринимать попытки взять верх в конкуренции с КНР. При этом в документе утверждалось, что РФ представляет собой непосредственную угрозу мировому порядку. При первой администрации Дональда Трампа СНО была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны Соединенных Штатов, она «сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем».

