Игорь Кобзев принял участие в стратегической сессии по развитию туризма под руководством Михаила Мишустина

«Достижению поставленных целей во многом будет способствовать реализация проекта “Волшебный Байкал”. Уже не раз рассказывал, что наш регион участвует в проекте “Пять морей и озеро Байкал” национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Благодаря ему планируется создать туристскую территорию “Байкальская слобода” у поселка Тальцы и развитие особой экономической зоны “Ворота Байкала” в Байкальске. Именно этот проект призван обеспечить качественный скачок в развитии туристической сферы и укрепить позиции региона как одного из ведущих направлений отдыха и оздоровления в стране», — сообщил Игорь Кобзев.