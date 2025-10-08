Игорь Кобзев принял участие в стратегической сессии по развитию туризма под руководством Михаила Мишустина

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам стратегической сессии, которая состоялась в Москве под руководством председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Глава региона принял участие в этом мероприятии.
Михаил Мишустин отметил, что в России наблюдается положительная динамика не только по внутреннему, но и въездному турпотоку. В 2024 году было совершено более 90 млн поездок, а за восемь месяцев текущего года рост составил почти 5,5%.
«Наша главная задача — сделать путешествия у нас максимально безопасными, комфортными и доступными. Учитывая особые потребности старшего поколения и семей с детьми. Для этого строятся современные аэропортовые комплексы, расширяется сеть автомобильных магистралей, улучшается сервис для пассажиров железных дорог, увеличивается количество маршрутов речных круизов. Конечно, активно обновляется облик российских городов. Становится все больше красивых, удобных мест, общественных пространств», — подчеркнул премьер-министр.
В Иркутской области к 2036 году прогнозируемый рост потока туристов составит 3,6 млн человек. Доля сферы туризма в валовом региональном продукте увеличится до 2,6%.
«Достижению поставленных целей во многом будет способствовать реализация проекта “Волшебный Байкал”. Уже не раз рассказывал, что наш регион участвует в проекте “Пять морей и озеро Байкал” национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Благодаря ему планируется создать туристскую территорию “Байкальская слобода” у поселка Тальцы и развитие особой экономической зоны “Ворота Байкала” в Байкальске. Именно этот проект призван обеспечить качественный скачок в развитии туристической сферы и укрепить позиции региона как одного из ведущих направлений отдыха и оздоровления в стране», — сообщил Игорь Кобзев.
Глава региона подчеркнул: учитывая большой потенциал Иркутской области в туристической сфере, регион активно участвует в программах по разработке международных продуктов. Одна из них — совместная с Агентством стратегических инициатив программа «Открой твою Россию». Также совместно с Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга разрабатываются программы, направленные на туристов из Китая, Тайваня, Вьетнама, Индонезии и Малайзии.
Особое внимание в Иркутской области уделяют развитию туризма в природных территориях. При этом, по мнению главы региона, необходимо обеспечить сохранность памятников природы. Для этой цели планируют обустройство популярных троп в таких местах, уточняет пресс-служба облправительства.
В целом для развития туристической отрасли необходимо не только прорабатывать туристическую программу и проводить интересные мероприятия, но и развивать обеспечивающую инфраструктуру, эта задача включает создание новых средств размещения и объектов туристической инфраструктуры. Способствовать улучшению ситуации будет проект закона Иркутской области «О введении на территории Иркутской области эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Сейчас документ находится на стадии согласования, он будет рассмотрен на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 15 октября.
«По оценкам экспертов, благодаря его введению около 400 объектов будут легализованы как гостевые дома, а значит смогут законно вести предпринимательскую деятельность и обеспечат безопасный прием гостей. Вся эта работа направлена на то, чтобы сделать Приангарье одним из ведущих туристических направлений России», — сообщил Игорь Кобзев.