Израиль и «Хамас» обменялись списками пленных и заключенных

Представители Израиля и «Хамаса» на переговорах в Шарм-эш-Шейхе обменялись списками пленных и заключенных, которых планируется освободить по итогам возможного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба палестинского движения.

Источник: РИА "Новости"

В «Хамасе» отметили, что центральными темами обсуждения стали «механизмы реализации прекращения войны», вывод израильских войск из сектора Газа и обмен пленными. «Посредники прилагают большие усилия для устранения любых препятствий на пути реализации прекращения огня, на переговорах царит дух оптимизма», — добавили в движении.

Прогресс на переговорах со ссылкой на источник подтвердило и иранское агентство IRNA. Сейчас, по информации агентства, стороны договариваются о выводе израильских войск из городов Газа, Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах, после чего планируется согласовать вывод и из других районов сектора. Ключевым препятствием для заключения окончательного соглашения остается продолжение боевых действий.

