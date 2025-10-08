Герой России Андрей Дьяченко возглавил Воронежскую городскую Думу

В Воронеже произошла смена руководства городского парламента. Новым председателем городской Думы избран 43-летний Андрей Дьяченко, удостоенный звания Героя России. За его кандидатуру проголосовали 28 из 33 присутствовавших на заседании депутатов.
Решение о выдвижении военного летчика было принято воронежским отделением партии «Единая Россия» двумя днями ранее. Именно он возглавил партийный список на прошедших выборах.
Избрание Дьяченко знаменует завершение 13-летней эры Владимира Ходырева, который бессменно руководил гордумой с сентября 2012 года. Основатель строительной компании «ВМУ-2», Ходырев сохранил свой депутатский мандат, пройдя в парламент по одномандатному округу.
Андрей Дьяченко, посвятивший военной службе 26 лет, получил высшую государственную награду весной 2016 года. Звание Героя России было присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в Сирии.
В настоящее время подполковник занимает должность заместителя командира авиационной эскадрильи и руководит кафедрой тактики истребительной авиации в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Его переход на руководящую должность в городском парламенте знаменует новый этап в развитии местного самоуправления, когда во главе представительного органа власти встал человек с уникальным опытом боевой службы и преподавательской деятельности.