Глава Троицкого района Челябинской области ушел в отставку

Тимур Мухамедьяров, который возглавлял Троицкий район с 2018 года, ушел в отставку. Об этом сообщает «Курс дела» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе района КП-Челябинск сообщили, что информацией по этому вопросу не располагают.
Тем не менее, на сайте собрания депутатов района еще вчера опубликовано сообщение о конкурсе по выбору нового главы. Он состоится 25 ноября. Документы от кандидатов принимают до 11 октября.
Добавим, что полномочия Тимура Мухамедьярова должны были закончиться в 2028 году.