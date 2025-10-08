Глава Троицкого района Челябинской области ушел в отставку

Тимур Мухамедьяров, который возглавлял Троицкий район с 2018 года, ушел в отставку. Об этом сообщает «Курс дела» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе района КП-Челябинск сообщили, что информацией по этому вопросу не располагают.