Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Троицкого района Челябинской области ушел в отставку

Объявлен конкурс на пост нового главы Троицкого района.

Тимур Мухамедьяров, который возглавлял Троицкий район с 2018 года, ушел в отставку. Об этом сообщает «Курс дела» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе района КП-Челябинск сообщили, что информацией по этому вопросу не располагают.

Тем не менее, на сайте собрания депутатов района еще вчера опубликовано сообщение о конкурсе по выбору нового главы. Он состоится 25 ноября. Документы от кандидатов принимают до 11 октября.

Добавим, что полномочия Тимура Мухамедьярова должны были закончиться в 2028 году.