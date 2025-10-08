Макрон предпочтет своей отставке повторные парламентские выборы, пишут СМИ

Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к Макрону уйти в отставку.