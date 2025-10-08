EUObserver: Венгрия и Словакия могут отсрочить принятие 19-го пакета санкций ЕС

Правительство Венгрии хочет добиться, чтобы в полный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, предложенный Еврокомиссией, внесли исключения. Однако Будапешт не будет угрожать своим правом вето, поскольку президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивают на полном запрете закупок российского СПГ. Поэтому венгерские власти готовятся к консультациям с главами других стран ЕС по отдельным пунктам потенциального ограничения.