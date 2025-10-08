Ричмонд
EUObserver: Венгрия и Словакия могут отсрочить принятие 19-го пакета санкций ЕС

Власти Венгрии и Словакии могут затянуть принятие 19-го пакета санкций Евросоюза против России, так как намерены достичь уступок в собственных интересах. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Правительство Венгрии хочет добиться, чтобы в полный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, предложенный Еврокомиссией, внесли исключения. Однако Будапешт не будет угрожать своим правом вето, поскольку президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивают на полном запрете закупок российского СПГ. Поэтому венгерские власти готовятся к консультациям с главами других стран ЕС по отдельным пунктам потенциального ограничения.

Словакия намерена связать одобрение 19-го пакета санкций с ослаблением требований по планируемому запрету на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Премьер-министр страны Роберт Фицо, вероятно, поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета, которое пройдет 23—24 октября.

Еврокомиссия раскрыла содержание нового пакета санкций против России 19 сентября. Предлагаемые меры включают ограничения на операции банков, импорт российского топлива, а также предложения по использованию активов РФ для помощи Украине.

