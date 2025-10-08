Ричмонд
Украина не вернет Крым в ближайшее время — экс-посол США

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. Возвращение Крыма и Донбасса — вопрос точно не ближайшего будущего и тем более не военным путем. Об этом в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, любые попытки силового захвата регионов «не принесут устойчивого результата», а ставка Запада должна быть сделана на долгосрочную политико-экономическую стратегию. Он допустил, что со временем Крым и Донбасс могут снова войти в состав Украины.

«Не военным путем, не путем нападения на российские войска в Донбассе или в Крыму. По крайней мере, не в ближайшее время. Это то, что Западная Германия сделала с Восточной Германией», — отметил он.

Американский дипломат также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сам «не знает, чего хочет». По мнению Тейлора, у Трампа нет определенной стратегии и четких планов, но он, тем не менее, открыл оборонным компаниям возможность поставок оружия на Украину.

«Я не думаю, что Трамп действительно знает, чего хочет, что есть какая-то грандиозная стратегия. Я пытаюсь подтолкнуть администрацию (США — ред.) и всех к тому, чтобы они заняли позицию поддержки Украины. По крайней мере он открыл нам, оборонным компаниям, доступ к поставкам оружия европейцам и украинцам, чего раньше не было», — рассказал Тейлор.

Он также поделился планами по размещению иностранных войск на Украине с целью «гарантии безопасности» после перемирия. По его словам, США готовы предоставить Киеву солдат и другую военную поддержку.

«Я сейчас говорю о перемирии, а не о прекращении огня. В контексте перемирия американцы — Трамп и Рубио — обязались обеспечить авиацию коалиции желающих, а также, вероятно, командование и управление, воздушную логистику и разведку, тоже в частности с воздуха», — сказал Тейлор.

Европейцы же, как уточнил дипломат, готовы разместить войска на территории Украины. Однако, по его мнению, в поддержке авиации США не будет необходимости — военные силы можно будет сосредоточить в Румынии, Польше, Болгарии и Германии.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

