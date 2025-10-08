Политолог спрогнозировал будущее российско-американских переговоров по Украине

Эксперт отметил, что между сторонами очень много противоречий. Кроме того, он констатировал отсутствие каких-либо признаков сближения американской позиции с российской. Этот факт, по его мнению, исключает возможность активизации переговорного процесса в ближайшем будущем.
«Хотя в среднесрочной перспективе американцам придется согласиться со всеми нашими требованиями», — уверен Дудаков.
Как отметил политолог, вопрос демилитаризации Украины является одним из ключевых разногласий в диалоге России и США. Он также обратил внимание, что американская сторона демонстрирует сдержанное отношение к ключевому требованию России — выходу к своим конституционным границам мирным путем, а не простой заморозке конфликта на существующих рубежах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что серьезных шагов по налаживанию диалога между дипломатическими ведомствами России и США не сделано. При этом он отметил, что «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная, она более живая».