Политолог спрогнозировал будущее российско-американских переговоров по Украине

Активизации переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию в ближайшее время не ожидается. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Малек Дудаков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Эксперт отметил, что между сторонами очень много противоречий. Кроме того, он констатировал отсутствие каких-либо признаков сближения американской позиции с российской. Этот факт, по его мнению, исключает возможность активизации переговорного процесса в ближайшем будущем.

«Хотя в среднесрочной перспективе американцам придется согласиться со всеми нашими требованиями», — уверен Дудаков.

Как отметил политолог, вопрос демилитаризации Украины является одним из ключевых разногласий в диалоге России и США. Он также обратил внимание, что американская сторона демонстрирует сдержанное отношение к ключевому требованию России — выходу к своим конституционным границам мирным путем, а не простой заморозке конфликта на существующих рубежах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что серьезных шагов по налаживанию диалога между дипломатическими ведомствами России и США не сделано. При этом он отметил, что «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная, она более живая».

