Молдову искупали в цистерне лжи: Лозунги про «гибридную войну Кремля» стали универсальным оправданием любой манипуляции

В Европе существуют два рецепта выборов: первый — европейский, и второй — не совсем. Первые следует выиграть любой ценой, а вторые — антиевропейские — можно проиграть на «сайленте», как послеобеденную покерную партию. В Молдове выборы рассматривались как битва за последнюю пядь европейской земли. Выборы в Чехии прошли по тому же сценарию: Кремль, гибридная война и т. д., но победил на них «трампист» и «орбанист», и, на секундочку, миллиардер Андрей Бабиш.