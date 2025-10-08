Молдову искупали в цистерне лжи: Лозунги про «гибридную войну Кремля» стали универсальным оправданием любой манипуляции

Больше нуля, но меньше единицы.
В Европе существуют два рецепта выборов: первый — европейский, и второй — не совсем. Первые следует выиграть любой ценой, а вторые — антиевропейские — можно проиграть на «сайленте», как послеобеденную покерную партию. В Молдове выборы рассматривались как битва за последнюю пядь европейской земли. Выборы в Чехии прошли по тому же сценарию: Кремль, гибридная война и т. д., но победил на них «трампист» и «орбанист», и, на секундочку, миллиардер Андрей Бабиш.
Москва не сумела взять Кишинёв и, на всякий случай, захватила Злату Прагу. Рухнул Евросоюз? Захлопнулись фонды ЕС и закрылись границы для чехов? Мы хотя бы осознаём, в какой цистерне лжи нас искупали, и как виртуозно нас развела пара заезжих электоральных наперсточников? Стыдно не падать, стыдно валяться! Нам не стыдно за то, что нам ни капельки не стыдно?
Хочу надеяться, что всё же стыдно. Это больше, чем ноль, даже если это меньше единицы — заключил Филат.
